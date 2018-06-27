Вчені знайшли смертельну небезпеку кухонного посуду

До важких захворювань та до появи пухлин можуть призвести посуд з антипригарним покриттям, водостійкий одяг і плямостійкі килими.

Такі висновки опубліковані в доповіді Агентства з охорони навколишнього середовища в Вашингтоні, пише Daily Mail.

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Екологи пояснюють, що у таких товарах містяться канцерогенні частки перфтороктанової кислоти (PFOA), які можуть потрапити в організм людини. Цю речовину використовують для створення виробів з тефлону, вогнетривких, вологостійких і брудовідштовхуючих матеріалів.

У лабораторних тварин що PFOA збільшує ризик розвитку пухлин печінки, підшлункової залози і статевих органів, а також сприяє безпліддю.

Перфтороктанова кислота стимулює гормональні зміни, порушує роботу щитоподібної залози та сприяє запаленню кишківника. Ця речовина виділяється під час перегрівання або пошкодження посуду з антипригарним покриттям.