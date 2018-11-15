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      Вчені знайшли спосіб передбачити передчасну смерть

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      Вчені знайшли зв'язок між швидкістю ходи та передчасною смертю
      Вчені знайшли зв'язок між швидкістю ходи та передчасною смертю / Фото з відкритих джерел

      Американські науковці з'ясували, що швидкість ходьби може вказати на ризик передчасної смерті. Зокрема, чим жвавіше ходить людина, тим кращим є її здоров'я.

      Про це заявили вчені з Університету Південної Каліфорнії, передає MedicalXpress

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      Дійсно ймовірність швидкої смерті можна визначити за тим, настільки швидко йде людина,
      – заявила вчена Христина Дієли-Конрайт.

      Дослідники зауважують, що цей показник дозволяє оцінити стан нервової системи та ймовірні ризики серцево-судинних захворювань. Також, кардіохірурги вважають, що його можна використати для виявлення пацієнтів, у яких можуть виникнути ускладнення після перенесеної операції на серці.

      При цьому науковці наголосили, що повільна хода не говорить про ризик передчасної смерті. Вона вказує на приблизний біологічний вік людини: якщо хода людини сповільнюється, це вказує на появу проблем зі здоров'ям.

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      Теги: Здорове життя Здоров'я Серцево-судинні захворювання
      Джерело: 24 Канал
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