Вчені знайшли спосіб передбачити передчасну смерть

Американські науковці з'ясували, що швидкість ходьби може вказати на ризик передчасної смерті. Зокрема, чим жвавіше ходить людина, тим кращим є її здоров'я.

Про це заявили вчені з Університету Південної Каліфорнії, передає MedicalXpress.

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Дійсно ймовірність швидкої смерті можна визначити за тим, настільки швидко йде людина,

– заявила вчена Христина Дієли-Конрайт.

Дослідники зауважують, що цей показник дозволяє оцінити стан нервової системи та ймовірні ризики серцево-судинних захворювань. Також, кардіохірурги вважають, що його можна використати для виявлення пацієнтів, у яких можуть виникнути ускладнення після перенесеної операції на серці.

При цьому науковці наголосили, що повільна хода не говорить про ризик передчасної смерті. Вона вказує на приблизний біологічний вік людини: якщо хода людини сповільнюється, це вказує на появу проблем зі здоров'ям.

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