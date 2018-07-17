Науковці зі Стенфордського університету розробили методику, що дозволяє виявляти онкологічні захворювання на ранній стадії навіть до появи перших симптомів.

Технологію успішно випробували на свинях, пише журнал Nature Biomedical Engineering.

Читайте також: Науковці знайшли спосіб перемогти небезпечний рак

Нова методика працює з циркулярними пухлинними клітинами (ЦПК). Вони відокремлюються від пухлини, яка виникла первинно, і потрапляють у кровообіг. ЦПК сприяють появі метастазів, вторинних спалахів захворювання.

Автори нової розробки пропонують вилучити ЦПК з кровообігу за допомогою залізних наночастинок. На поверхні останніх розмістили антитіла до білка EpCAM.



Вчені знайшли спосіб виявити рак на ранніх стадіях



Потім у вену пацієнта за допомогою катетеру вводять тонкий намагнічений дріт. Він притягує залізні частинки, а з ними й необхідні для аналізу ракові клітини. За словами вчених, така технологія дозволяє зловити в 10 – 80 разів більше клітин, які циркулюють, ніж стандартний аналіз крові.

Це підтвердили випробування на свинях: в кровотік тварин ввели ракові клітини, щоб зімітувати наявність ЦПК. Дріт, який розмістили в вені за вухом тварини, дозволив ефективно виявити рухомі клітини.

До слова, американські науковці у результаті дослідів встановили сполуки, які здатні пригнічувати ріст і поширення раку.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.