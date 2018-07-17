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Телеканал новин 24 Новини Лікування

Вчені знайшли спосіб виявити рак на ранніх стадіях

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Вчені знайшли спосіб виявити рак на ранніх стадіях
Вчені знайшли спосіб виявити рак на ранніх стадіях / videoblocks.com

Науковці зі Стенфордського університету розробили методику, що дозволяє виявляти онкологічні захворювання на ранній стадії навіть до появи перших симптомів.

Технологію успішно випробували на свинях, пише журнал Nature Biomedical Engineering.

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Нова методика працює з циркулярними пухлинними клітинами (ЦПК). Вони відокремлюються від пухлини, яка виникла первинно, і потрапляють у кровообіг. ЦПК сприяють появі метастазів, вторинних спалахів захворювання.

Автори нової розробки пропонують вилучити ЦПК з кровообігу за допомогою залізних наночастинок. На поверхні останніх розмістили антитіла до білка EpCAM.

Вчені знайшли спосіб виявити рак на ранніх стадіях
Вчені знайшли спосіб виявити рак на ранніх стадіях

Потім у вену пацієнта за допомогою катетеру вводять тонкий намагнічений дріт. Він притягує залізні частинки, а з ними й необхідні для аналізу ракові клітини. За словами вчених, така технологія дозволяє зловити в 10 – 80 разів більше клітин, які циркулюють, ніж стандартний аналіз крові.

Це підтвердили випробування на свинях: в кровотік тварин ввели ракові клітини, щоб зімітувати наявність ЦПК. Дріт, який розмістили в вені за вухом тварини, дозволив ефективно виявити рухомі клітини.

До слова, американські науковці у результаті дослідів встановили сполуки, які здатні пригнічувати ріст і поширення раку.

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Теги: Здоров'я Лікування Онкозахворювання дослідження
Джерело: 24 Канал
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