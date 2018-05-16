05:26
17 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
23°C 12°C
  • п'ятниця
    22°C 13°C
  • субота
    20°C 14°C
  • неділя
    18°C 12°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
КРИМСЬКИЙ МІСТ ДЕНЬ ВИШИВАНКИ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Страшилки Росії. Адольф Путін
Вєсті Кремля
00:28, сьогодні
Вєсті.UA.
Вєсті.UA
23:48, 16 травня
Через які корупційні схеми зникають гроші на ремонт доріг
ЦРУ
09:00, 16 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Від Рафіка до Еталона: як змінювались маршрутки
Згадати все
22:10, 15 травня
Телеканал новин 24 Новини Лікування
КРИМСЬКИЙ МІСТ ДЕНЬ ВИШИВАНКИ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Вчені знайшли спосіб, як подолати рак мозку

449 Читать новость на русском
Ліки проти раку мозку
Ліки проти раку мозку / biotecnika.org

Американські дослідники винайшли спосіб, як можна побороти одну з найбільш поширених та найагресивніших форм раку пухлини мозку – гліобластому.

У ході дослідження вони вивчили стовбурні клітини гліоми – групи пухлин головного мозку, пише Medical News Today.

Читайте також: Вчені знайшли спосіб, як побороти особливо небезпечний рак

Вчені визначили, що ці ракові клітини містять високу концентрацію ферменту CDK5. Спробувавши заблокувати цей фермент, вчені змогли зупинити ріст пухлин.

Фермент CDK5 науковці назвали CP681301. Під час лікування мезенхімальної форми гліобластоми рівень ферменту практично не змінювався.

Новий препарат може допомогти при лікуванні нейронального і класичного підтипів гліобластоми. До того після встановлення такого діагнозу середня тривалість життя становила 10-12 місяців.

До слова, вчені з'ясували, що щоденне вживання аспірину практично вдвічі збільшує ризик розвитку меланоми (раку шкіри) у чоловіків.

Теги: Здоров'я Лікування Здорове життя Онкозахворювання
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 16 травня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Як легко можна купити голоси фракції
16 травня, 23:00 Як легко можна купити голоси фракції "Батьківщина"
Дмитро Гнап 390
Головні новини 16 травня: Сенцов голодує, лист Савченко і резонансна знахідка біля Дніпра
16 травня, 22:02 Головні новини 16 травня: Сенцов голодує, лист Савченко і резонансна знахідка біля Дніпра
2977
Яку
16 травня, 22:00 Яку "бальшую спасібу" отримав німецький міністр закордонних справ від Путіна
Дід Панас 1242
Моторошна статистика смертності у ДТП: кожні 1,22 хвилини гине одна людина
16 травня, 21:33 Моторошна статистика смертності у ДТП: кожні 1,22 хвилини гине одна людина
610
Треба розгорнути потужну воєнну пропаганду в ЗМІ, – боєць 24 ОМБр
16 травня, 20:03 Треба розгорнути потужну воєнну пропаганду в ЗМІ, – боєць 24 ОМБр
Катерина Петренко 1418
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук