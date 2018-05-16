Вчені знайшли спосіб, як подолати рак мозку

Американські дослідники винайшли спосіб, як можна побороти одну з найбільш поширених та найагресивніших форм раку пухлини мозку – гліобластому.

У ході дослідження вони вивчили стовбурні клітини гліоми – групи пухлин головного мозку, пише Medical News Today.

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Вчені визначили, що ці ракові клітини містять високу концентрацію ферменту CDK5. Спробувавши заблокувати цей фермент, вчені змогли зупинити ріст пухлин.

Фермент CDK5 науковці назвали CP681301. Під час лікування мезенхімальної форми гліобластоми рівень ферменту практично не змінювався.

Новий препарат може допомогти при лікуванні нейронального і класичного підтипів гліобластоми. До того після встановлення такого діагнозу середня тривалість життя становила 10-12 місяців.

До слова, вчені з'ясували, що щоденне вживання аспірину практично вдвічі збільшує ризик розвитку меланоми (раку шкіри) у чоловіків.