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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Вчені знайшли спосіб, як подолати смертельну хворобу

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Вчені знайшли спосіб, як подолати смертельну хворобу
Вчені знайшли спосіб, як подолати смертельну хворобу / Фото з вільних джерел

Американські вчені винайшли особові нановолокна, які можуть видаляти жирові нарости і холестеринові бляшки в судинах людини.

Результати дослідження опублікували на науковій конференції в Сан-Франциско, пише Doctors Lounge.

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Вчені наблизилися до створення ліків проти атеросклерозу, досліджуючи вплив короткими білковими молекулами, які після попадання в кров можуть самостійно збиратися в довгі ниткоподібні ланцюжки.

Науковці провели дослідження на мишах і встановили, що введення навіть невеликих доз білкових ниток всього за 8 тижнів скоротило число холестеринових бляшок на 9% і 11% у всіх частинах кровоносної системи мишей. Такі дії помітно продовжили їм життя.

Біологи переконують, що такі нитки будуть чіплятися за жирові бляшки, відривати їх від поверхні судин і виводити в печінку. Там вони будуть розпадатися на частини і поступово виводитися з кровотоку.



Відтак, розвиток атеросклерозу можна тимчасово зупинити за допомогою статинів та інших медикаментів, що зменшують концентрацію "поганих" видів холестерину. Проте останні дослідження показують, що статини не можуть вилікувати хворобу.

До слова, серцево-судинні захворювання є найбільш частою причиною смерті у світі. Деякі з цих захворювань розвиваються без симптомів, але навіть ті, які проявляють себе, залишаються непоміченими.

Теги: Здоров'я Здорове життя Лікування Серцево-судинні захворювання
Джерело: 24 Канал
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