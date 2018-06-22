Вчені знайшли спосіб, як уникнути особливо небезпечного раку

Дослідники з університету Вісконсина в Медісоні встановили білок Munc13-4, який допомагає раковим клітинам виділяти екзосоми, що стимулюють ріст злоякісної пухлини.

Результати дослідження можуть запобігти розвитку метастаз та створити нові методи лікування раку, пише MedicalXpress.

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За словами дослідників, екзосоми – це мікроскопічні бульбашки, що складаються з ліпідної мембрани і молекул білків та РНК. У них є речовини, які стимулюють ріст пухлини. До прикладу, такі бульбашки можуть транспортувати онкогени у сусідні клітини.

Науковці виявили, що кальцій, надлишок якого є в агресивних новоутвореннях, стимулює секрецію екзосом з клітин агресивної форми раку молочної залози.

Відтак, можна зробити клітину нездатною зв’язувати кальцій за допомогою порушення активності сполук або заміну коду гена копією. Це може запобігти секреції везикул, що сприяють утворенню метастаз, у відповідь на кальцій.

До слова, деякі продукти здатні боротися з багатьма захворюваннями, особливо з раком, тому їх потрібно регулярно вживати.