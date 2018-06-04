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Вчені знайшли спосіб, як відновити зубну емаль

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Зубну емаль можна відновити
Зубну емаль можна відновити / ashburnfarmdentalarts.com

Вчені з Лондонського університету королеви Марії в Великобританії створили матеріал, який здатний відновлювати зубну емаль.

Результати дослідження опублікували у журналі Nature Communications.

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Цей матеріал дуже схожий за структурою до зубної емалі. Під час його створення вчені залучили білок, який спричиняє зростання кристалів.

Новий матеріал стійкий до екстремальних температур, кислої їжі та напоїв. Він також зможе допомогти зберігати зуби у хорошому стані впродовж десятиліть, запобігаючи їх гниття.

Включення процесу мінералізації дозволяє створити матеріали, які імітують різні тверді тканини за межами емалі, такі як кістка та дентин – мінералізована тканина зуба.

via GIPHY

До слова, зуби мудрості виростають найпізніше і якщо не стежити за прорізуванням, то можна нашкодити своєму здоров’ю.

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Теги: Лікування Здоров'я Здорове життя
Джерело: 24 Канал
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