19:40
19 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
27°C 17°C
  • середа
    25°C 19°C
  • четвер
    27°C 17°C
  • п'ятниця
    28°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Фемінізм Поклонської. Гріх з Навальним
Вєсті Кремля
22:56, 18 червня
Вєсті.UA. "Бюджетний" відпочинок Луценка. Натравлені собаки Ляшка
Вєсті.UA
20:13, 18 червня
В Україні існує два Верховних Суди: чому держава платить суддям, які не судять
ЦРУ
00:07, 15 червня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати все. Житлово-експлуатаційні будні
Згадати все
18:51, 17 червня
Телеканал новин 24 Новини Лікування

Вчені знайшли спосіб, як вилікувати хворобу Паркінсона

351 Читать новость на русском
Світлові промені здатні вилікувати хворобу Паркінсона
Світлові промені здатні вилікувати хворобу Паркінсона / gutmicrobiotaforhealth.com

Іспанські вчені прийшли до висновку, що світлові промені мають лікувальний ефект для хвороби Паркінсона.

Вони здійснили випробування препарату MRS7145, пише 20minutos.

Читайте також: Медики назвали продукт, який врятує від 12 недуг

Цей препарат здатний блокувати специфічні рецептори, які пов’язані з хворобою Паркінсона. Ліки особливі тим, що вони активуються під час впливу хвилі конкретної довжини.

За даними вчених, світлові промені можуть значно зменшити вираженість тремтіння кінцівок.

Такі препарати доставляють у певні ділянки мозку лікувальні субстанції. Завдяки цьому методу зменшуються до мінімуму побічні реакції. Все тому, що препарат не буде зачіпати здорові клітини.

Медики висловили припущення, що надалі пацієнти будуть за допомогою смартфонів контролювати лікування.

Що таке хвороба Паркінсона? Це повільно прогресивне захворювання дегенеративного характеру, яке характеризується виборчим ураженням нейронів головного мозку. Клінічно воно проявляється руховими розладами: гіпокінезією (недостатньою руховою активністю, обмеженням рухів), ригідністю м’язів і тремором, що виникають у спокої.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділіЗдоров'я.

Теги: Здоров'я Лікування Здорове життя
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук