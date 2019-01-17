Вчені знайшли взаємозв'язок між болями в спині і психічними захворюваннями
Міжнародна група вчених з Росії, Великобританії, США та Нідерландів встановила, що болі в спині генетично пов'язані з психічними захворюваннями.
Результати дослідження опублікували на biorXiv.
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Вчені проаналізували фрагменти ДНК 509 тисяч людей – американців, європейців, африканців і азіатів зрілого та похилого віку. Виявилося, що ряд генів, які викликають хронічні болі в попереку, впливають також на психологічні ознаки людини.
Саме ці ознаки визначають схильність людини до депресії, тривожності та інших розладів психіки. Крім того, ці ж гени пов'язані зі здатністю засвоювати нову інформацію, схильністю до сколіозу і остеоартрозу.
Гени, які викликають хронічні болі в попереку, впливають на психологічні ознаки людини
За даними на 2016 рік, болі в попереку займають перше місце в списку причин обмеження працездатності у багатьох країнах світу. Ризик розвитку хронічних болів вище у жінок. Больові відчуття стають сильнішими з віком або при появі зайвої ваги.
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