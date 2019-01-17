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      Вчені знайшли взаємозв'язок між болями в спині і психічними захворюваннями

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      Біль в спині
      Біль в спині / pixabay.com

      Міжнародна група вчених з Росії, Великобританії, США та Нідерландів встановила, що болі в спині генетично пов'язані з психічними захворюваннями.

      Результати дослідження опублікували на biorXiv.

      Читайте також: Чому болить спина після сну: пояснення ортопеда

      Вчені проаналізували фрагменти ДНК 509 тисяч людей – американців, європейців, африканців і азіатів зрілого та похилого віку. Виявилося, що ряд генів, які викликають хронічні болі в попереку, впливають також на психологічні ознаки людини.

      Саме ці ознаки визначають схильність людини до депресії, тривожності та інших розладів психіки. Крім того, ці ж гени пов'язані зі здатністю засвоювати нову інформацію, схильністю до сколіозу і остеоартрозу.

      Болі в спині
      Гени, які викликають хронічні болі в попереку, впливають на психологічні ознаки людини

      За даними на 2016 рік, болі в попереку займають перше місце в списку причин обмеження працездатності у багатьох країнах світу. Ризик розвитку хронічних болів вище у жінок. Больові відчуття стають сильнішими з віком або при появі зайвої ваги.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Лікування Психологія
      Джерело: 24 Канал
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