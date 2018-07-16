Американські науковці у результаті дослідів встановили сполуки, які здатні пригнічувати ріст і поширення раку.

Мова йде про сполуки групи ендоканнабіноїдів, що утворюються в організмі при метаболізмі омега-3 жирних кислот, пише MedicalXpress.

Читайте також: Вчені встановили причину особливо небезпечного раку

Дослідники з Університету штату Іллінойс у 2017 році встановили нову групу метаболітів, нову групу метаболітів, так званих ендоканабіноїдами епоксидами EDP-EA. Ці молекули є лігандами (з’єднанням) рецепторів, з якими зв'язується канабіс. Вчені пояснюють, що на відміну від канабісу, епоксиди не викликають психотропних ефектів.



Науковці встановили, що у мишей, які страждають від остеосаркоми й мають метастази в легенях, рівень EDP-EA на 80% вище, ніж у легенях здорових гризунів.

При цьому з'єднання вбивали ракові клітини, хоча не так ефективно, як хіміотерапевтичні препарати. Однак водночас вони перешкоджали розвитку і росту пухлин, наприклад, сповільнювали ангіогенез – процес утворення нових кровоносних судин, які асоціюють зі злоякісними тканинами. EDP-EA також пригнічували міграцію дефектних клітин, зупиняючи формування метастазів.



Вчені знайшли засіб для профілактики раку

Висновок вчених такий: вживання омега-3 жирних кислот збільшує в організмі кількість ендоканабіноїдів, які знижують ризик появи ракових пухлин. До того ж, похідні EDP-EA можуть стати основою для нових комбінованих хіміотерапевтичних препаратів.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.