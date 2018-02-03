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НОВИНИ ПОЛЬЩІ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Вчені знайшли зв'язок між дистанційною роботою та безсонням

20:15, сьогодні 249 Читать новость на русском
Негативні наслідки роботи з дому
Негативні наслідки роботи з дому / unsplash

На якість та тривалість нашого сну впливає безліч факторів – режим дня, харчування, стрес, кава тощо. Але, як показують останній дослідження, на сон впливає і те, чи працюєте ви з дому, чи з офісу.

Науковці проаналізували дані з 15 країн, 10 яких є членами ЄС, щоб виявити, хто і чому страждає від безсоння. Медики відслідковували різноманітні фактори, і результати справді дивують.

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Адже, відповідно до них, 41% людей, які працюють вдома, постійно перебувають у стресі. Що ж до офісних працівників, то у них психологічні проблеми спостерігалися лише у 25%.

Також 42% людей зізналися, що почали страждати від безсоння через дистанційну роботу. Це змусило науковців дійти до висновку, що робота з дому знижує продуктивність працівників та викликає значно більше стресів, які провокують проблеми зі сном та самопочуттям.

Теги: LifeStyle Здоров'я дослідження Здорове життя
Джерело: Healthy Style
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