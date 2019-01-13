11:28
13 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ТОМОС ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КІР ДЖЕФФ БЕЗОС
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін та яйця. Шпигун-артилерист
      Вєсті Кремля
      19:25, 12 січня
      Вєсті.UA. Жир: Сюрприз під ялинку. Релігійна отвєточка Ляшка
      Вєсті.UA
      18:48, 12 січня
      На які дурощі "Укрзалізниця" спускає мільйони: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 11 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Українські музичні кліпи. Частина 1
      Згадати все
      12:18, 12 січня
      Телеканал новин 24 Новини Психологія
      ТОМОС ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КІР ДЖЕФФ БЕЗОС

      Вчені знайшли зв'язок між перфекціонізмом і алкоголізмом

      1066 Читать новость на русском
      Перфекціоністи частіше мають проблеми з алкоголем
      Перфекціоністи частіше мають проблеми з алкоголем

      Перфекціонізм – фактор ризику психічних розладів, зокрема тривожності і депресії, розладів харчової поведінки і алкоголізму.

      Про це йдеться в результатах дослідження канадських вчених.

      Читайте також: Як обійми впливають на здоров'я

      У дослідженні взяли участь 263 особи у віці від 18 до 25 років, які випивають від випадку до випадку. Всі вони щодня, в ході 20-денного експерименту, заповнювали анкети, в яких оцінювався рівень перфекціонізму, емоційний стан, приводи випити і проблеми, пов'язані з алкоголем.

      Перфекціоністи частіше мають проблеми з алкоголем
      Перфекціоністи частіше мають проблеми з алкоголем

      Вчені з'ясували, що перфекціоністи п'ють не так вже й багато, але частіше стикаються з проблемами, пов'язаними з алкоголем: професійним вигоранням, відсутністю на роботі, конфліктами.

      Люди, які всюди бачать недосконалість, часто відчувають негативні емоції (смуток, сором, гнів), відзначають дослідники. Фрустрація (марні очікування) доводить перфекционістів до пияцтва.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Алкоголь Здоров'я Психологія
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Сію-сію, посіваю: віншування на Старий Новий рік українською мовою
      сьогодні , 10:57 Сію-сію, посіваю: віншування на Старий Новий рік українською мовою
      21348
      Принцип нынешнего Луганска: даже кухарка может управлять страной
      сьогодні , 09:01 Принцип нынешнего Луганска: даже кухарка может управлять страной
      Ольга Черненко 672
      У Раді розглянуть законопроект про оголошення війни Росії: крок вперед чи самогубство?
      12 січня , 22:01 У Раді розглянуть законопроект про оголошення війни Росії: крок вперед чи самогубство?
      Ольга Бродська 16575
      Красиві привітання на Старий Новий рік у прозі та віршах
      12 січня , 19:24 Красиві привітання на Старий Новий рік у прозі та віршах
      24820
      Напередодні Brexit: як британці ганяються за паспортами ЄС
      12 січня , 19:00 Напередодні Brexit: як британці ганяються за паспортами ЄС
      Борис Немировський 1058
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Аксьонов пообіцяв Криму швидкий перехід на рублі
       11 березня 2014 , 08:10
      Кримський парламент збирається на екстрену позачергову сесію
      21 лютого 2014 , 01:27 11
      Інвестори хочуть відсудити у Volkswagen більше 10 мільярдів доларів
       10 вересня 2018 , 18:00
      Укравтодор досі блокує рух авто в Ічнянському районі: карта об’їзду
       23 жовтня 2018 , 14:55
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук