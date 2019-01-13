Вчені знайшли зв'язок між перфекціонізмом і алкоголізмом

Перфекціонізм – фактор ризику психічних розладів, зокрема тривожності і депресії, розладів харчової поведінки і алкоголізму.

Про це йдеться в результатах дослідження канадських вчених.

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У дослідженні взяли участь 263 особи у віці від 18 до 25 років, які випивають від випадку до випадку. Всі вони щодня, в ході 20-денного експерименту, заповнювали анкети, в яких оцінювався рівень перфекціонізму, емоційний стан, приводи випити і проблеми, пов'язані з алкоголем.



Перфекціоністи частіше мають проблеми з алкоголем

Вчені з'ясували, що перфекціоністи п'ють не так вже й багато, але частіше стикаються з проблемами, пов'язаними з алкоголем: професійним вигоранням, відсутністю на роботі, конфліктами.

Люди, які всюди бачать недосконалість, часто відчувають негативні емоції (смуток, сором, гнів), відзначають дослідники. Фрустрація (марні очікування) доводить перфекционістів до пияцтва.

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