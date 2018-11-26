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      Вчені зробили неочікувану заяву про користь фаст-фуду

      768 Читать новость на русском
      Користь фаст-фуду
      Користь фаст-фуду / moscovery.com

      Науковці заявили, що фаст-фуд має корисні властивості для людського мозку. За даними фахівців, так звана "швидка їжа", яку зазвичай вважають вкрай шкідливою для організму, здатна приносити користь для мозкової активності.

      Про це повідомляє "Країна здоров'я".

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      Науковці провели масштабний експеримент, який тривав протягом 10 років. У дослідах взяли участь близько півтори тисячі осіб.

      via GIPHY

      З'ясувалося, що деякі продукти, що продаються в ресторанах швидкого харчування, позитивно впливу на роботу головного мозку.

      Наприклад, страви, при приготуванні яких були використані курячі яйця, містять в собі велику частку вітаміну B4. За рахунок цього істотно посилюється стимуляція розумової діяльності і розвивається здатність логічно мислити.

      Фаст-фуд може бути корисним для роботи мозку
      Фаст-фуд може бути корисним для роботи мозку

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      Теги: Здорове життя Здоров'я Здорове харчування дослідження
      Джерело: 24 Канал
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