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Вчені зробили несподіване припущення щодо водяних покладів на Марсі

11:28, сьогодні 1682 Читать новость на русском
Вчені зробили несподіване припущення щодо водяних покладів на Марсі
/ Фото із соцмереж

Родовища водяного льоду, які науковці нещодавно виявили на Марсі, змусили вчених зробити несподівані припущення.

Свої здогадки вчені оприлюднили в профільному виданні Science.

Дослідники вважають, що під тонким шаром реголіту в марсіанських горах можуть розташовуватись льодовики. Це може стати у нагоді для космонавтів, що планують вирушити на сусідню планету в наукових цілях. Зокрема, люди зможуть використати лід як питну воду. Окрім цього, з нього можна добувати кисень та заправляти баки космічного корабля.

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За словами планетолога Коліна Дундаса, лід, прикритий кількома метрами піску та каміння, утворився внаслідок рясних опадів, які були понад мільйон років тому. Великі валуни свідчать про те, що кожного року поклади зменшуються на кілька міліметрів внаслідок ерозії.

Відомо, що поклади льоду науковці виявили на фото орбітального апарату Mars Reconnaissance Orbiter. На відміну від відкритих у 2008 році крижаних полів, нова знахідка розташована неподалік екватора.

Теги: LifeStyle Космос Марс
Джерело: 24 Канал
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