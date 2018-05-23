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Вчені зробили сенсаційне відкриття щодо одного з вітамінів

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В12 знайшли у крес-салаті
В12 знайшли у крес-салаті / Unsplash

Науковці Кентського університету з’ясували, що рослини абсорбують вітамін B12 – зокрема його знайшли у крес-салаті.

Про це повідомляє мовиться у доповіді науковці, опублікованій в журналі Cell Chemical Biology.

Раніше наука вважала, що вітамін B12 у так званих вищих рослинах не накопичується. Проте дослідники з’ясували, що певні рослини здатні абсорбувати В12 із середовища росту.

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Зокрема, крес-салат акумулює цей вітамін у листі. Імовірно, що деякі інші рослини також можуть насичуватися B12 з підживлених грунтів (органічне фермерство).

Це відкриття може бути важливим, як спосіб вирішення глобальної проблеми забезпечення поживної вегетаріанської дієти, оскільки світ все більше відмовляється від м'яса,
– зазанчили дослідники у висновку.

Теги: Здорове харчування LifeStyle Здоров'я
Джерело: 24 Канал
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