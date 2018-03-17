Вчені зробили тривожну заяву про велике вимирання тварин

Науковці попереджають, що людство через бездумне споживання м'яса та руйнування природи призводять до масового знищення видів тварин, яке спостерігалось ще за часів динозаврів. Це занурює планету у глобальну кризу.

Про це повідомляє The Daily Mail.

Як відомо, на Землі живуть понад 8,6 мільйона видів рослин і тварин, водночас близько 86% наземних видів і 91% морських видів залишаються невідкритими. Наразі більш як чверть ссавців та амфібій перебувають під загрозою вимирання.

Читайте також: Археологи зробили неймовірну заяву щодо проживання вікінгів у Канаді

1204 видів ссавців, 1469 – птахів, 1215 – рептилій, 2100 – земноводних і 2386 видів риб є під загрозою знищення. Окрім цього, на грані вимирання перебувають 1414 видів комах, 2187 – молюсків, 732 – ракоподібних, 237 – коралів, 12505 – рослин, 33 – гриба і 6 видів бурих водоростей,

– стверджує генеральний директор WWF Марко Ламбертні.

За словами науковців, людство стикнулось з масштабною кризою. Порівнюючи дані 1970 та 2012 років, глобальна популяція 3706 відомих видів хребетних зменшилася майже на 60%. Відтак щороку 2 види тварин зникають із Землі.

"Ми залежимо від біорізноманіття в їжі, води, яку ми п'ємо, чистого повітря, яким ми дихаємо, стабільності погодних умов. Сподіваємось, що наші звіти допоможуть інформувати політичні сили для прийняття рішень щодо захисту тварин", – зазначив головний вчений Том Брукс з Міжнародного союзу природоохоронних територій.