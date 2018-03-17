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Вчені зробили тривожну заяву про велике вимирання тварин

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Глобальне вимирання тварин у світі
Глобальне вимирання тварин у світі / Фото з вільних джерел

Науковці попереджають, що людство через бездумне споживання м'яса та руйнування природи призводять до масового знищення видів тварин, яке спостерігалось ще за часів динозаврів. Це занурює планету у глобальну кризу.

Про це повідомляє The Daily Mail.

Як відомо, на Землі живуть понад 8,6 мільйона видів рослин і тварин, водночас близько 86% наземних видів і 91% морських видів залишаються невідкритими. Наразі більш як чверть ссавців та амфібій перебувають під загрозою вимирання.

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1204 видів ссавців, 1469 – птахів, 1215 – рептилій, 2100 – земноводних і 2386 видів риб є під загрозою знищення. Окрім цього, на грані вимирання перебувають 1414 видів комах, 2187 – молюсків, 732 – ракоподібних, 237 – коралів, 12505 – рослин, 33 – гриба і 6 видів бурих водоростей,
– стверджує генеральний директор WWF Марко Ламбертні.

За словами науковців, людство стикнулось з масштабною кризою. Порівнюючи дані 1970 та 2012 років, глобальна популяція 3706 відомих видів хребетних зменшилася майже на 60%. Відтак щороку 2 види тварин зникають із Землі.

"Ми залежимо від біорізноманіття в їжі, води, яку ми п'ємо, чистого повітря, яким ми дихаємо, стабільності погодних умов. Сподіваємось, що наші звіти допоможуть інформувати політичні сили для прийняття рішень щодо захисту тварин", – зазначив головний вчений Том Брукс з Міжнародного союзу природоохоронних територій.

Теги: LifeStyle наука світ тварин Екологія
Джерело: 24 Канал
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