Вчені зробили відкриття про зародження життя на Землі

Нові дані показують, що виникнення життя зайняло виключно мало часу – воно з'явилася раніше ніж 3,5 мільярда років тому.

Відповідна стаття опублікована в Proceedings of the National Academy of Sciences.

Дослідники з США прийшли до висновку, що скам'янілості із Західної Австралії є підтвердженням того факту, що життя існувало понад 3,5 мільярдів років тому. Вона виникли практично відразу після стабілізації земної кори.

Вчені використовували мас-спектрометрії вторинних іонів для аналізу співвідношення атомів вуглецю-12 і вуглецю-13 в зразках австралійських гірських порід, вік яких – більше 3,5 мільярдів років. Це найбільш чутлива з існуючих методик аналізу поверхонь, здатна виявити присутність буквально одного "потрібного" атома на мільярд атомів зразка.

В одному зі зразків порід дослідники виявили мікроскам'янілості діаметром близько 10 мікрометрів. Поруч з ними було підвищене співвідношення вуглецю-13 до вуглецю-12. Так буває якщо це останки живого організму.

У тій частині зразка породи, де цих мікроскам'янілостей не було, співвідношення різних ізотопів вуглецю не мало такої аномалії. З цього дослідники роблять висновок, що знайдені ними скам'янілості малих розмірів – це мікросфери на місці, де раніше були мікроорганізми.