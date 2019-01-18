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      Вчені зупинили поширення раку, перетворивши онкоклітини на жир

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      Вчені перетворили онкоклітини на жирові клітини
      Вчені перетворили онкоклітини на жирові клітини / medicalnewstoday.com

      Швейцарські дослідники з Базельського університету провели кілька дослідів над мишами, яким попередньо виживили клітини раку грудей людини.

      Завдяки застосуванню двох препаратів, ракові клітини перетворилися на жирові клітини, таким чином зупинили метастазування – здатність злоякісної пухлини формувати вторинні вузли (метастази) у віддалені від первинної пухлини частини організму, пише журнал Cancer Cell.

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      Вчені за основу взяли процес, який називається епітеліально-мезенхімальниий перехід.

       
      Епітеліально-мезенхімальниий перехід – що це?
      Під час цього змінюються епітеліальні клітини епітеліального фенотипу (вони вкливають поверхню тіла та слизові оболонки внутрішніх органів), вони стають мезенхімальними. Клітини мезенхіми здатні перетворюватися в інші, наприклад, в сполучну тканину або кровоносні судини.

      Ракові клітини використовують цей механізм, а також зворотний (мезенхимально-епітеліальний перехід) для поширення по всьому організму. Авторам вдалося його зупинити.

      Вчені прищепили мишам агресивну форму раку грудей людини, а як лікування використовували комбінацію двох препаратів: росиглітазону, який застосовується для лікування діабету та траметинібу, який має протиракові властивості. Ці два засоби зупиняли два переходи і викликали процес, відомий як ліпогенез – перетворення в клітини жиру.

      Зліва червоним відмічені ракові клітини, а справа коричневим – жирові клітини
      Зліва червоним відмічені ракові клітини, а справа коричневим – жирові клітини

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Лікування Здоров'я Онкозахворювання
      Джерело: 24 Канал
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