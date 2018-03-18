Вчені з'ясували, чи може вода допомогти схуднути

Вчені провели наукові експерименти, які цілком однозначно довели зв'язок між питтям і зниженням ваги.

Висновок вчених про зв'язок води і схуднення базується на декількох дослідженнях. Зокрема, вчені Стенфордського університету зробили дослідження, в якому взяли участь більше 100 жінок з надмірною масою тіла.

Читайте також: Корисна чи шкідлива: скільки насправді потрібно пити води

Дослідники відібрали тих, хто пив менше 1 літри води в день, і змінили їх питний режим, збільшивши кількість споживаної рідини приблизно до 2 літрів. Дослідження тривало рівно рік. Весь цей час вага і обхват талії піддослідних регулярно вимірювали. А в фіналі дослідники виявили, що вода викликала втрату ваги: ​​кожна жінка, не змінюючи способу життя, скинула до 2 кілограмів.

Ще одне дослідження провели в школах. У 32 навчальних закладах Німеччини встановили фонтанчики з питною водою, щоб діти могли втамовувати спрагу при першій можливості. А школярам прочитали кілька лекцій про те, наскільки корисною може бути вода.

Результати були вражаючі: в кінці навчального року з'ясувалося, що регулярне пиття знижує ризик надмірної ваги на 31%. У дослідженні брали участь майже 3 000 дітей молодшого шкільного віку.

Чому худнуть від води:

У води, як показують дослідження, є цілий набір властивостей, які здатні прискорити схуднення (або підтримати форму, якщо ви і так не страждаєте від надмірної ваги).

1. Вода збільшує витрату калорій

Достатньо випити 500 мілілітрів (близько двох склянок) води – і вже через 10 хвилин швидкість метаболізму зростає на 30%, причому ефект триватиме не менше години. Якщо в добу ви випиваєте 2 літри, це буде рівносильно втраті приблизно 100 кілокалорій. Приблизно стільки ви б втратили, якби півгодини плавали в спокійному темпі, або 40 хвилин гуляли.

Врахуйте: якщо при цьому ви п'єте холодну воду, витрата калорій буде ще більше, оскільки організму доводиться витрачати енергію на нагрівання вологи, яка поступила в організм, до рівня температури тіла.

2. Вода зменшує споживання калорій

Якщо ви втамовуєте спрагу водою, значить, ви не втамовує її іншими напоями, які можуть бути набагато більш калорійні: лимонадом, колою, солодким чаєм, соками, морсами, молоком. На перший погляд це здається дрібницею, але насправді це суттєве зниження калорійності, адже як показують дослідження, любителі води споживають в добу майже на 200 кілокалорій менше, ніж ті, хто втамовує спрагу іншими напоями.

3. Вода зменшує апетит і кількість жирових відкладень

Щоб довести це, вчені відібрали 50 жінок з надмірною вагою і запропонували їм випивати по 500 мілілітрів (2 склянки) води тричі на день: за півгодини до сніданку, обіду і вечері. Більш жінок не обмежували ні в чому.

Через вісім тижнів виявилося, що у жінок зменшився апетит: щоб насититися, їм вистачало менше їжі, ніж раніше. Тобто вони споживали менше калорій і втрачали зайві кілограми. В середньому втрата ваги за 8 тижнів склала приблизно 1,5 кілограма.

Правила безпеки

Той факт, що вода дійсно допомагає схуднути або підтримати себе у формі, зовсім не означає, що її потрібно пити без міри. Адже, якщо перевищити норму споживання води, то можна зіштовхнутися з таким явищем, як інтоксикація водою. До води важливо ставитися як до ліків: в малих дозах майже нічого не помагає, у великих – стає отрутою. Тому дотримуйтеся зазначеної золотої середини, і ви схуднете.