Вчені з'ясували, чому деяких людей комарі кусають частіше, ніж інших

Американські дослідники з університету в Сієтлі провели дослідження та з'ясували, що комарі реагують не тільки на запах людського тіла, але й на те, наскільки вони є активними під час прогулянок та інших занять.

Відповідна стаття з’явилась в журналі Current Biology, передає Naked Science.

Науковці розповіли, що такий дивний феномен пов’язаний безпосередньо з тим, чи людина в момент укусів комарів є активною чи пасивною.

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Якщо ви перебуваєте за містом в компанії, тримайтеся поруч з тими людьми, які захоплено щось розповідають і не звертають увагу на комарів; вони з великою ймовірністю злетяться до нього, а вас залишать у спокої,

– пояснив автор дослідження Джеффрі Ріфелл.

В своєму експерименті науковці спочатку запустили комарів в приміщення з двома підвішеними під стелею шматками тканини. Одні шматки тримали люди і вони видавали привабливий для комарів запах людського тіла, інші ж були чистими. Комарі переважно сідали на тканину, яка пахла людиною.

Згодом експеримент повторили, додавши механіки: тканину з запахом людини приводили в рух, а іншу залишили висіти спокійно. В цьому випадку комарі не віддавали перевагу шматку тканини, яка пахла людиною. Подальші експерименти довели, що комахи не тільки запам'ятовують об'єкт, на який важко сісти, а й пов'язують це складне становище з запахом конкретної людини.