Вчені з'ясували, чому у людей виникає залежність від соцмереж

Дослідник з Бінгемтонского університету проаналізував анкети студентів і дізнався, які люди більш залежні від соціальних мереж і через які причини.

Помічник професора інформаційних систем в Бінгемтонском університеті Ісаак Вагефі провів власне дослідження, щоб з'ясувати, що змушує людей багато часу проводити в Інтернеті і соціальних мережах. Він заявив, що існують наукові праці, які визначали, які риси характеру виробляють у людей залежність до алкоголю або наркотиків. Орієнтуючись на ці наукові праці, Вагефі вирішив провести власне дослідження за тією ж методикою, яке б акцентувало увагу на соціальних мережах.

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За допомогою іншого асистента Хамеда Кахрі-Сарема з Університету Де Поля, він зібрав анкети трьохсот студентів коледжу. Анкети створювали з прицілом на побудову п'ятифакторної моделі респондента. Ця модель включає в себе п'ять якостей людини: екстраверсія, відкритість до нового досвіду, невротизм, сумлінність і лагідність. На основі отриманих даних Вагефі зробив висновок, що останні три риси найчастіше з'являються у людей, які проводять багато часу в соціальних мережах.

Невротизм, тобто та ступінь стресу, з якої люди переживають негативні події, підвищувала залежність людини від соцмереж у всіх випадках. Сумлінність, тобто прагнення індивіда довести справу до кінця, в чистому вигляді знижувала залежність, але якщо до неї додавався високий рівень невротизму, то ситуація змінювалася в протилежну сторону.

Дослідники пояснили цей феномен тим, що люди, які мають достатню свободу волі, щоб зосередитися на одному занятті, під впливом стресу легко можуть поступитися раптовому пориву. Ще більше вчених здивував інший факт. Поступливість, яка зазвичай знижувала залежність, при об'єднанні з сумлінністю, навпаки, її підвищувала.

Вагефі називає цей парадокс "свідомою залежністю". На його думку, люди з високим рівнем лояльності і сумлінності свідомо переміщують своє спілкування в соціальні мережі. Таким чином, говорить Вагефі, вони хочуть зберегти контакти, але при цьому піддають себе залежності від Інтернету.