17:20
22 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін – володар перснів. Пиня в ополонці
      Вєсті Кремля
      21:46, 21 січня
      Вєсті.UA: Таємна причина, чому Вілкул йде в президенти. Кива дивує!
      Вєсті.UA
      20:28, 21 січня
      Швидке "кидалово" чи швидкі гроші: як українці потрапляють у кредитну пастку
      ЦРУ
      09:00, 18 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Незвичні імена
      Згадати все
      22:50, 18 січня
      Телеканал новин 24 Новини Здорове життя
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Вчені з'ясували неочікувану користь алкоголю

      2806 Читать новость на русском
      Алкоголь допомагає роботі мозку
      Алкоголь допомагає роботі мозку / pixabay.com

      Вчені з університету Міссісіпі з'ясували, що алкогольні напої допомагають швидше вирішувати креативні завдання.

      Про це повідомляє Harvard Business Review.

      Читайте також: Як зрозуміти, що ти алкоголік

      Учасники пили горілку з журавлинним соком до тих пір, поки не досягали "кондиції". Ступінь сп'яніння перевіряли за допомогою алкотестера. Потім чоловіки відповідали на 15 питань на віддалені асоціації, наприклад: яке слово об'єднує "заховати", "долар" і "скласти"? Правильна відповідь – банкнота.

      За словами професора Ендрю Яроша, який керував дослідженням, п'яні люди вирішували на дві третини більше завдань, ніж контрольна група тверезих чоловіків за той же час.

      п'яні люди
      Алкоголь допомагає вирішувати логічні завдання 

      "Деякі знамениті письменники, художники і композитори стверджують, що алкоголь допомагає їм творити. Ми хотіли перевірити, чи правда це", – розповів вчений.

      Такий ефект досягається за рахунок того, що алкоголь послаблює самоконтроль і допомагає швидше переключатися з однієї думки на іншу.

      "Якщо є необхідність в несподіваних підходах і креативних рішеннях, кілька келихів вина або коктейль з мартіні за ланчем не зашкодять", – стверджує Ярош.

      Але потрібно знати міру – якщо в крові більше 0,8 проміле алкоголю, толку від вас не буде.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоров'я Здорове життя Алкоголь
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      "Эх, вдоль по Питерской, по Тверской-Ямской…": неспішне перейменування вулиць в Києві
      сьогодні , 17:05 "Эх, вдоль по Питерской, по Тверской-Ямской…": неспішне перейменування вулиць в Києві
      Наталія Лебідь 104
      Підкоряються президенту: хто просуває до влади корумпованих чиновників
      сьогодні , 16:30 Підкоряються президенту: хто просуває до влади корумпованих чиновників
      Тетяна Острікова 182
      Житло в лізинг: коли це запрацює в Україні та на яких умовах
      сьогодні , 16:03 Житло в лізинг: коли це запрацює в Україні та на яких умовах
      Світлана Попова 517
      Список кандидатів у Президенти України: хто подав документи у ЦВК
      сьогодні , 15:56 Список кандидатів у Президенти України: хто подав документи у ЦВК
      93841
      Війна Амосової та Супрун: скільки ще триватиме поновлення старих-нових ректорів медуніверситетів
      сьогодні , 15:30 Війна Амосової та Супрун: скільки ще триватиме поновлення старих-нових ректорів медуніверситетів
      Тетяна Мартинюк 204
      Кір в Україні: симптоми небезпечної хвороби та його профілактика
       10 січня 2018 , 16:03
      Чому не варто поступатись місцем літнім людям: пояснення медиків
       8 листопада 2017 , 22:24
      Чим загрожує жінці відсутність сексу
      26 жовтня 2017 , 22:11
      Це несправедливо, – екс-керівник Генштабу вказав на цинізм Заходу щодо України
      8 квітня 2018 , 22:54
      Пенсійна реформа: стало відомо, яку доплату пенсіонери отримають у листопаді
       1 листопада 2017 , 13:58
      Священик, що влаштував "п’яну" ДТП на Рівненщині, виявився рецидивістом
       9 листопада 2017 , 20:47
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук