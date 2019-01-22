Вчені з'ясували неочікувану користь алкоголю

Вчені з університету Міссісіпі з'ясували, що алкогольні напої допомагають швидше вирішувати креативні завдання.

Про це повідомляє Harvard Business Review.

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Учасники пили горілку з журавлинним соком до тих пір, поки не досягали "кондиції". Ступінь сп'яніння перевіряли за допомогою алкотестера. Потім чоловіки відповідали на 15 питань на віддалені асоціації, наприклад: яке слово об'єднує "заховати", "долар" і "скласти"? Правильна відповідь – банкнота.

За словами професора Ендрю Яроша, який керував дослідженням, п'яні люди вирішували на дві третини більше завдань, ніж контрольна група тверезих чоловіків за той же час.



Алкоголь допомагає вирішувати логічні завдання

"Деякі знамениті письменники, художники і композитори стверджують, що алкоголь допомагає їм творити. Ми хотіли перевірити, чи правда це", – розповів вчений.

Такий ефект досягається за рахунок того, що алкоголь послаблює самоконтроль і допомагає швидше переключатися з однієї думки на іншу.

"Якщо є необхідність в несподіваних підходах і креативних рішеннях, кілька келихів вина або коктейль з мартіні за ланчем не зашкодять", – стверджує Ярош.

Але потрібно знати міру – якщо в крові більше 0,8 проміле алкоголю, толку від вас не буде.

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