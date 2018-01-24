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Вчені з'ясували неочікувану подібність між людьми та котами

07:40, сьогодні 1023 Читать новость на русском
Кіт
Кіт / Фото з відкритих джерел

Кішки, як і люди, поділяються на лівшів та правшів. При цьому частіше лівшами бувають коти чоловічої статі.

Такий висновок дослідників опублікували у журналі Animal Behaviour, повідомляє ДТ.

Вчені з'ясували про те, що 70% кішок частіше виконують дії "провідною" лапою, лівою чи правою.

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Експеременти проводили за участь 44 кішок у віці від одного року до 17 років, 20 з них були самками. За ними спостерігали впродовж трьох місяців. Також з кішками провели тестування з їжею.

Чотирилапі мали дістати корм з триярусного контейнера з отворами, в які проходила тільки одна лапа. Таким чином науковці хотіли з'ясувати, чи вплине на поведінку тварин незнаймоа ситуація.

"Провідну" лапу виявили у більшості кішок. 73% тварин вважали за краще користуватися певною лапою, дістаючи корм. 70% спускалися вниз з "провідною" лапи, 66% піднімалися на невелику висоту. При цьому лежати на певному боці воліли лише 25% кішок.

Теги: світ тварин LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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