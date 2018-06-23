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Вчені з'ясували причину старіння

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Знайдено ключовий механізм старіння
Знайдено ключовий механізм старіння / Women Fitness

Науковці з Центру дослідження раку в Німеччині виявили білок, що відіграє ключову роль в процесі старіння, визначаючи тривалість життя організму.

Свою статтю дослідники опублікували у науковому FEBS Journal, а коротко про наукову роботу розповідає ресурс EurekAlert!

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Як зазначають учені, старіння клітин і тканин обумовлено окислювальним стресом, коли під час роботи мітохондрій в цитоплазмі збільшується кількість активних форм кисню (АФК), що ушкоджують ДНК, білки та ліпіди. Клітина в таких умовах швидко втрачає здатність виконувати свої функції та зрештою помирає. Відповідно до вільнорадикальної теорії старіння, запропонованої в 1950 році, саме цей процес є головною причиною старіння організму.

Щоправда, АФК також грають сигнальну роль, активуючи імунні клітини Т-лімфоцити, що у підсумку сприяє знищенню пошкоджених клітин, тому їхній брак може привести до таких захворювань, як рак. За словами вчених, окисно-відновний баланс, що виражається в оптимальному рівні АФК і антиоксидантів, забезпечується з'єднанням, який називають білком, що взаємодіє за допомогою тіоредоксину (TXNIP).

Старіння, наука, дослідження, білок, Німеччина

У матеріалі підкреслюється, що тіоредоксин-1 (TRX-1) знешкоджує надлишок АФК, тим самим захищаючи ДНК від ушкодження та сповільнюючи процес старіння. Водночас TXNIP пригнічує тіоредоксін, провокуючи тим самим накопичення вільних радикалів.

Отже, вчені порівняли T-лімфоцити у крові у 55-річних і 20-25-річних добровольців, і з'ясували, що клітини літніх людей продукують більше TXNIP. Це було також характерним для клітин плодових мух Drosophila. Відтак, дослідники вивели комах, в організмі яких білки, що взаємодіють за допомогою тіоредоксину, синтезуються в більших чи менших за норму кількостях. Ті мухи, у яких було багато TXNIP, жили в середньому набагато менше, а комахи з малою кількістю білка – відповідно довше.

Учені наголошують, досить знайти спосіб відключити TXNIP, щоб значно збільшити тривалість життя людей.

Нагадаємо, деякі науковці схиляються до думки, що навіть склянка червоного вина є цілком здатною позбавити людину зовнішньої привабливості та є причиною передчасного старіння. 

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Теги: дослідження Здорове життя Здоров'я наука
Джерело: 24 Канал
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