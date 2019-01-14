Вчені з’ясували, що і скільки потрібно їсти, щоб жити довше

Група вчених з університету Отаго в Новій Зеландії і університету Данді, Шотландія встановили зв'язок клітковини з тривалістю життя людини.

Про це свідчать результати дослідження, які опубліковані у медичному журналі Lancet.

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Вчені проаналізували 185 досліджень та 58 клінічних випробувань, у яких взяли участь 4,6 тисячі людей.

Для того, щоб вберегтися від розвитку серцево-судинних недуг, діабету та інших смертельно небезпечних захворювань необхідно щодня вживати не менше 25-30 грамів харчових волокон.

Дослідники підрахували, що жінки у середньому їдять 17 грамів корисної їжі, а чоловіки – близько 21 грама. Брак клітковини в раціоні людей вчені пояснюють їхньою звичкою до її низького споживання і захопленням низьковуглеводними дієтами.

Попри те, що клітковина міститься в простій і доступній їжі, збільшити її кількість в раціоні непросто. Для надходження в організм не менше 25 грамів клітковини на добу потрібно з'їсти половину чашки вівсяних пластівців (9 грамів), великий шматок чорного хліба (2 грами), чашку вареної сочевиці (4 грами), два яблука зі шкіркою (8 грами), одну картоплину в шкірці (2 грами) і одну середню моркву (3 грами).



Щодня вживайте два яблука зі шкіркою

За оцінками вчених, після того як тисяча осіб перейшла б з дієти з низьким вмістом харчових волокон (15 грамів) на дієту з високим вмістом харчових волокон (25 грамів) допоміг би уникнути загибелі 13 осіб і розвитку серцевих захворювань у шести пацієнтів.

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