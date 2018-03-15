Вчені з’ясували, що вбиває нашу продуктивність

Американські дослідники Мічиганського університету виявили, що виконання декількох завдань одночасно зовсім не прискорює процес роботи і негативно впливає на продуктивність людини.

Про це пишуть на The Independent.

Науковці попросили учасників дослідження виконувати відразу кілька завдань, складність яких з кожним разом зростала. Так вони фіксували тимчасові витрати на "перемикання" між завданнями, які зростали по мірі того, як завдання ставали складніше.

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Тобто час, який потрібен людина на переключення з однієї справи на іншу, зовсім не позитивно впливає на продуктивність. Дослідники з’ясували, що час, витрачений людьми на перемикання між завданнями є дуже відчутним, а будь-яка багатозадачність перешкоджає загальній ефективності.