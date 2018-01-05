Вчені з’ясували, у кого кращі стосунки з рідними: у багатих чи менш заможних

У новому дослідженні американських вчених було з’ясовано, що незаможні люди можуть приймати мудріші рішення щодо стосунків з друзями, рідними і колегами, ніж ті, у яких багато грошей.

Про це пишуть у TIME.

Вчені провели онлайн-опитування 2145 людей із США і особисті інтерв’ю з майже 300 учасниками.

В обидві групи включали людей з різним економічним достатком: безробітних, середній клас і заможних. Учасників дослідження також попросили розповісти про нещодавній життєвий досвід відносно рідних, вони відповідали на спеціальні питання та прогнозували різні ситуації.

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Як виявилось, вищий соціальний статус "тягне людей донизу", підриваючи їхню здатність мислити мудро. Що цікаво, результат був таким же у різних регіонах США і виявлявся незалежно від рівня інтелекту, віку, статі, відкритості до нового і врахуванні емоцій інших.

"Багаті можуть мати можливості, які забезпечать основу для вищої освіти та потенціал для багатства, але вони можуть мати менше можливостей, які вчать – і змушують їх – приймати мудрі рішення щодо міжособистісних конфліктів", – пояснив провідний автор дослідження, професор психології Університету Ватерлоо Ігор Гроссман.