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Вчені з’ясували, як часто закоханим потрібно зустрічатись на початку відносин

14:44, сьогодні 780 Читать новость на русском
Перше побачення
Перше побачення / Фото з відкритих джерел

Науковці дослідили та визначили, скільки часу повинні проводити закохані разом на першому етапі відносин. Вони вважають, що пари, які тільки починають зустрічатися, повинні скоротити кількість часу до мінімуму.

Про це пишуть в Independent.

Психологи впевнені, що на ранніх етапах відносин захват від зустрічей з кимось новим може змусити людину хотіти проводити з коханим/коханою якомога більше часу. Однак це може виявитися не найкращою ідеєю.

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Важливо дотримуватися режиму тільки двох зустрічей на тиждень, щоб у вас було достатньо часу, вільного від вашої нової пари, щоб дати вашим глибоким почуттям час на вихід з вашої підсвідомості,
– запевнила психіатр Скотт Керролл.

Вона додала, що такі глибокі почуття важливі, тому що вони допоможуть побачити будь-які спірні моменти або проблеми з новим об'єктом відносин.

В той же час інший психолог Сет Майєрс підтримує колегу та наголошує, що занадто часті зустрічі з новим партнером можуть негативно вплинути на стосунки в довгостроковій перспективі. Адже бажання весь час бачити нового партнера підсилює бажання фізичної та сексуальної близькості, що може негативно вплинути на подальші стосунки і зацікавлення.

"Проблема полягає в тому, що занадто часті зустрічі в самому початку створюють ілюзію близькості і залежності, хоча кожна людина знає, що для того, щоб дійсно когось краще пізнати, потрібні місяці або навіть роки", – підсумував експерт.

Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я Психологія
Джерело: 24 Канал
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