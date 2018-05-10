Вчені з’ясували, як народився Місяць

До появи Місяця Земля пережила кілька катастроф, причиною яких стали утворення безлічі нестійких і короткоживучих супутників.

Про це пише Naked science, передає dt.ua.

За однією з гіпотез, Земля зіткнулася з іншого протопланетою, і з речовини обох тіл утворився Місяць.

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Під час дослідження вчені змоделювали ударне утворення безлічі "протосупутників" та їхню гравітаційну взаємодію з планетою і один з одним. Такі хаотичні взаємодії приводять до злиття їх у більші тіла, а потім — до викиду за межі навколоземної орбіти.

Раніше геологи з'ясували, що тверде металеве ядро всередині Землі утворилося 1-1,5 млрд років тому. Також учені змогли визначити швидкість росту земного ядра: за рік його радіус збільшується приблизно на міліметр.