Вчені з'ясували, які види спорту допомагають побороти депресію
Науковці проаналізували 1,2 мільйони анкет американців, для того, щоб визначити, як заняття спортом впливає на психологічне здоров'я.
Дослідження провела група вчених із Оксфордського та Йельського університету.
Читайте також: Чи мотивують соцмережі зайнятися спортом
З'ясувалося, що кращі види спорту для людей з депресією – це командна гра, їзда на велосипеді і аеробіка.
У дослідженні розладів вчені сконцентрувалися саме на депресії, а серед видів фізичної активності враховували не тільки спорт, але і домашню роботу, турботу про дітей, прогулянки і так далі. В анкетах добровольці вказували, як часто вони займалися спортом і іншими видами фізичної активності, і як часто спостерігали у себе симптоми депресії за останній місяць.
Командні ігри допомагають позбавитись депресії
В середньому учасники дослідження повідомляли, що депресивні епізоди тривали від трьох до чотирьох днів. У респондентів, які займалися спортом, депресивних днів було на 1,5 менше. Кращих результатів досягли ті, хто займався три-п'ять разів на тиждень по 30-60 хвилин. А ось добровольці, які перестаралися зі спортом, займалися собі на шкоду і відчували себе навіть гірше пасивних учасників.
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.