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      Вчені з'ясували, які види спорту допомагають побороти депресію

      401 Читать новость на русском
      Вчені з'ясували, які види спорту допомагають побороти депресію
      Вчені з'ясували, які види спорту допомагають побороти депресію / Unsplash

      Науковці проаналізували 1,2 мільйони анкет американців, для того, щоб визначити, як заняття спортом впливає на психологічне здоров'я.

      Дослідження провела група вчених із Оксфордського та Йельського університету.

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      З'ясувалося, що кращі види спорту для людей з депресією – це командна гра, їзда на велосипеді і аеробіка.

      У дослідженні розладів вчені сконцентрувалися саме на депресії, а серед видів фізичної активності враховували не тільки спорт, але і домашню роботу, турботу про дітей, прогулянки і так далі. В анкетах добровольці вказували, як часто вони займалися спортом і іншими видами фізичної активності, і як часто спостерігали у себе симптоми депресії за останній місяць.

      Командні ігри допомагають позбавитись депресії
      Командні ігри допомагають позбавитись депресії

      В середньому учасники дослідження повідомляли, що депресивні епізоди тривали від трьох до чотирьох днів. У респондентів, які займалися спортом, депресивних днів було на 1,5 менше. Кращих результатів досягли ті, хто займався три-п'ять разів на тиждень по 30-60 хвилин. А ось добровольці, які перестаралися зі спортом, займалися собі на шкоду і відчували себе навіть гірше пасивних учасників.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Новини України Здоров'я Психологія Спорт
      Джерело: 24 Канал
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