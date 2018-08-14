Вченим вдалось вперше записати миттєву смерть клітини: відео

За допомогою флуоресцентної мікроскопії науковцям вперше вдалося сфотографувати апоптоз – програмовану клітинну смерть.

Смерть клітини в організмі починається з пошкодження однієї з її ділянок, яке призводить до вивільнення хімічної речовини – так званого "сигналу смерті".

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Як пояснили вчені Стенфордського університету, при смерті клітини всередині неї протікають біохімічні каскади, утворені ланцюжками взаємодіючих між собою ферментів – каспаз, повідомляє видання Science.

Білки руйнують клітинне ядро, цитоплазму та інші компоненти, у результаті чого клітина розпадається на окремі тільця, які поглинаються макрофагами (клітини в межах тканин, які походять від специфічних білих кров'яних тілець, моноцитів) або сусідніми клітинами.

Програмована клітинна загибель запускається різними сигнальними шляхами, і це дозволяє організму позбавитися від пошкоджених або непотрібних клітин.

У своєму досліді для вивчення механізмів апоптозу науковці використали яйцеклітину гладкої шпорцевої жаби діаметром 1,2 міліметра.

Вони намагались зрозуміти, яким чином всередині яйцеклітини здійснюється передача сигналів, що призводять до програмованої клітинної смерті.

Згідно з однією з гіпотез, апоптоз поширюється на всю клітку випадковим чином. Або ж через каскади – під час досліду вчені спостерігали поширення апоптозу у цитоплазмі, яка була виділена з яйцеклітини і поміщена в трубку разом з сумішшю реактивів, включаючи зелені флуоресцентні білки, для візуалізації процесу.

Тож вчені побачили зв'язок каспазних каскадів з хвилею апоптозу, яка охоплювала всю клітку з постійною швидкістю, рівній близько 30 мікрометрів в хвилину. Такий же процес відбувався і в інтактних (непошкоджених) клітинах.

До слова, британські науковці розробили сполуки, які можуть зупинити процес старіння людських клітин.

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