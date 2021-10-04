Наступний аукціон відбудеться 29 жовтня. Про це розповів журналістам керівник регіонального відділення Фонду державного майна.

До теми Не відновили після бунту: одеську колонію продають за 200 мільйонів – фото

Знижувати ціну не можна

Оголошення про продаж опублікували на сайті Фонду 26 травня. У ньому мовилося, що продається цілий комплекс – 6 гектарів землі, де є 72 об'єкти нерухомості.

Перший аукціон відбувся 26 червня, другий – 7 липня, а третій – 19 серпня. Згодом у системі "Prozorro.Продажі" ціна автоматично знизилася до 111 мільйонів. Однак зараз діє мораторій на зниження ціни, який наклали на період карантину. Тому продавати об'єкти за таку суму наразі неможливо.

Оголошення про продаж колонії в Одесі / Скриншот 24 каналу

У Верховній Раді вже пройшов перше читання законопроєкт, який має розблокувати можливість проведення аукціонів зі зниженням ціни. Зокрема, можуть дозволити "голландські" аукціони з покроковим зниженням. Проте невідомо, коли це станеться.

Фонд держмайна активно готує колонію до продажу. Зокрема, вже завершили поділ земельної ділянки. Оскільки це майно розташоване неподалік від центру міста, найімовірніше, колонію купуватимуть для подальшого будівництва на цій ділянці.

Чому установа припинила діяльність