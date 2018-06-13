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"Вчи російську": в одному з університетів Києва розгорівся мовний скандал

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У гуртожитку КНУТКіТ імені Карпенка-Карого стався мовний скандал
У гуртожитку КНУТКіТ імені Карпенка-Карого стався мовний скандал / Фото з Facebook

В одному з гуртожитків Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого стався скандал між студенткою та працівниками через українську мову.

Діалог студентки та працівниці гуртожитку навела праворадикальна організація C14 у Facebook.

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Так, україномовна дівчина поскаржилася, що всі оголошення в гуртожитку російською мовою, на що працівниця гуртожитку відреагувала дуже різко.

– Вибачте, чому всі оголошення російською мовою? Я її не розумію.
– То иди учи русский!
– Чому я повинна його вчити, якщо я живу в Україні? – наводиться фрагмент діалогу.

Далі співробітниця гуртожитку ще й почала принижувати дівчину, яка не є киянкою.

"Та у мене тут рідні живуть у п'ятому поколінні, я корінна киянка, а ви понаїхали тут. Іди поскаржся Порошенко", – заявила вона.

Окрім того, на дівчину з тієї ж причини накричав і охоронець.

"Цей інцидент – неповага до української мови і грубе порушення постанови КМДА про те, що оголошення в навчальних закладах повинні бути державною мовою. У тому числі і в гуртожитках", – йдеться в повідомленні. 

При цьому зазначається, що через певний час ситуацію вдалося залагодити членам С14, і після скандалу комендант зняв оголошення російською та повісив нові державною мовою.


Оголошення в гуртожитку КНУТКіТ імені Карпенка-Карого російською мовою


Після скандалу у гуртожитку КНУТКіТ імені Карпенка-Карого замінили оголошення


У гуртожитку КНУТКіТ імені Карпенка-Карого стався мовний скандал

 

Теги: Новини України Новини Києва студенти мовне питання Скандал Битва за мови
Джерело: 24 Канал
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