Судитимуть вчителя фізкультури з Харкова, який ґвалтував хлопчиків: йому загрожує довічне

У Харкові чоловік протягом кілької років ґвалтував та розбещував хлопчиків. Ймовірний злочинець працював учителем фізкультури в школах, а потім переїхав у Почаївську лавру в Тернопільській області.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Харківську обласну прокуратуру. Чоловікові загрожує довічне ув'язнення, у вересні 2024 року його взяли під варту без права внесення застави.

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Вчитель зґвалтував чотирьох хлопчиків

56-річний чоловік ґвалтував та розбещував хлопців, які не досягли й 14 років. Він вчиняв протиправні дії кілька разів протягом 2018 – 2021 років. У цей час чоловік працював вчителем фізичної культури у різних навчальних закладах Харкова.

Батьки потерпілих учнів звернулися до поліції, після чого педофіла затримали. Встановлено, що він чинив дії сексуального характеру стосовно школярів 11-13 років.

Після скоєного фігурант звільнився з роботи та пішов до чоловічого монастиря на Тернопільщині. Там правоохоронці його затримали.

Упізнавши кривдника в медіа, до правоохоронців звернулися інші чоловіки, які були його жертвами раніше. Як з'ясувалося, педофіл ще у 1998-1999 роках розбещував двох малолітніх хлопчиків під час роботи спортивним тренером у дитячому футбольному гуртку в Харкові.

Нині обвинувачений очікує на вирок. За скоєне він може отримати довічне. Засідання пройде в Дзержинському районному суді Харкова.

Судді вже ухвалювали рішення щодо притягнення до відповідальності викладачів-педофілів. Так за розбещення, сексуальне насильство та зґвалтування 11-річного курсанта засудили керівника спортцентру в Чугуєві. Чоловік отримав довічне ув'язнення та мав сплатити постраждалому 500 тисяч гривень моральної шкоди.