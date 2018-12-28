Вчителів навчать, як боротися з булінгом в школі

Міністерство освіти і науки України вирішило зробити спеціальний відеокурс, який навчить вчителів ефективно протидіяти булінгу (цькуванню) дітей у школах.

Про це міністр освіти і науки України Лілія Гриневич розповіла на підсумковій прес-конференції на тему "Робота МОН: підсумки 2018-го/візія 2019-го".

Читайте також: Україна – в лідерах серед країн Європи, де поширений шкільний булінг

"Часто цькування відбувається не в приміщенні школи, а поза нею. Тому зараз ми працюємо над цим питанням. Тому що тут мало лише штрафів, важливо робити випереджувальну роботу", – наголосила Гриневич.

За її словами, до Міністерства освіти часто звертаються заклади, щоб їм надали поради щодо того, як діяти при новому законі (щодо протидії булінгу – 24).

Саме тому ми працюємо над відеокурсом для учителів щодо того, як виявити жертву такого цькування, бо часто діти не хочуть розповідати про це, бояться. Які методи роботи – потрібно застосовувати ситуаційні ігри, щоб попередити цькування та пояснити, що таке гідність людини,

– сказала Гриневич.

Міністр нагадала, що Верховна Рада ухвалила новий закон щодо протидії булінгу, який передбачає низку штрафів за цькування – від 850 до 1700 гривень або від 20 до 40 годин громадських робіт.

Неповідомлення керівником закладу освіти уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України про випадки булінгу учасника освітнього процесу тягне за собою накладення штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до 1 місяця з відрахуванням до 20% заробітку.



В Україні зросла статистика звернень про булінг у школах

Що таке булінг?Булінг – це агресивна поведінка дітей одне до одного, яка має на меті, принизити, залякати і часто супроводжується фізичним насиллям.



Булінг в Україні

Нагадаємо, у школі на Черкащині однокласники довели 8-річного Давида Лавриненко до реанімації. У нього закрита черепно-мозкова травма, забій грудної клітки та зламана рука. Батьки потерпілого запевняють, що дитину настільки побили, що школяр ледве дійшов до мами на роботу.