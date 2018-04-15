Вчителька виграла в лотерею півмільйона євро

В Болгарії 55 річна жінка Анета Желязкова виграла в лотерею близько півмільйона євро.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Щасливиця працює заступником директора школи у болгарському місті Димитровград. До цього вона багато років працювала вчителькою.

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Жінка розповіла, що розподілить виграні гроші між усіма членами сім'ї.