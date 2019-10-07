Вчителька знущалась з третьокласників на Дніпропетровщині: відео інциденту

Вчителька молодших класів однієї з шкіл на Дніпропетровщині погрожувала третьокласникам, які, на її погляд, поводилися неналежно.

Всьому класові вчителька повідомила, що каратиме кожного, хто буде погано ставитися до неї і порушувати дисципліну.

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Один із учнів зробив запис, який опублікував у соціальній мережі Фейсбук. "Ще раз свій голосок підвищиш, то як дам по морді. Тобі щось не подобається?", – одні зі слів вчительки.

Спочатку вчителька накричала на школяра, який забув принести щоденника до школи. Вона заявила, що йому не місце тут, додавши, що у неї "і своїх придурків вистачає".

Наприкінці вчителька пригрозила всьому класу через ставлення до себе. "Ну, почекайте, ось такі у вас і оцінки будуть. Будете ви у мене ще плакати!", – заявила педагогиня.

Слухайте повний запис розмови: