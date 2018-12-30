Вчіться у Зінченка: Гвардіола високо оцінив гру українця

Український футболіст Олександр Зінченко відіграв увесь матч за "Манчестер Сіті" в рамках 20 туру чемпіонату Англії проти "Саутгемтона". Це була третя поява українця в складі "городян" в цьому сезоні АПЛ.

Спершу українець "наварив каші" біля воріт власної команди, яка завершилася голом П'єра-Еміля Гейб'єрга.

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Згодом Олександр зіграв на межі фолу у власному штрафному майданчику, однак рефері не поставив пенальті. А вже у компенсований до першого тайму час українець віддав результативний пас на Серхіо Агуеро та заніс у свій актив першу гольову передачу в рамках АПЛ.

Грою Зінченка виявився задоволений головний тренер "Манчестер Сіті" Пеп Гвардіола.

"Зінченко сьогодні був найкращим гравцем на полі. Знаєте чому? Тому що після помилки він не ховався. Я сказав хлопцям у перерві: "Вчіться у Зінченка. Кожен може помилитися, кожен. Але подивіться на його реакцію", – передає слова Гвардіоли у Twitter кореспондент Goal Сем Лі.

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