Вдалось виготовити універсальну вакцину від грипу

Американським вченим з Університету штату Джорджія вдалось розробити нову вакцину від грипу, яка дозволяє боротися з кількома штамами вірусу.

Для профілактики грипу лікарі щороку намагаються передбачити, який штам грипу буде найбільш поширеним у майбутньому сезоні, передає Zdorovia.

Адже, якщо вони помиляються з прогнозом – вакцинація виявляється неефективною.

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Тож науковці працюють над створенням універсальної вакцини, яка дозволить боротися з різними штамами вірусу грипу. Наразі нову розробку вже випробували на мишах.

У виготовленні вакцини використовували пептиди – сполуки, що складаються з двох або більше амінокислот, пов'язаних у ланцюжку. Частинки нанометрового розміру імітують біологічні сигнали вірусів і сигналізують про небезпеку, щоб активувати імунну відповідь.

Така нановакцина ефективно захистила мишей від вірусу грипу типу А, до якого, зокрема, входять свинячий і пташиний грип. Друга група мишей, які отримували плацебо, загинула від вірусу впродовж тижня.

Науковці відзначають, що нова вакцина діє як на В-лімфоцити, що виробляють антитіла, так і на Т-лімфоцити, відповідальні за клітинну реакцію на інфекції. Вводити вакцину планують безболісним способом – за допомогою пластиру з мікроголками.

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