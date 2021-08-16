Вдарив кулаком бійця Нацгвардії в Одесі: з'явилися відео нападу та подробиці

Нещодавно в Одесі посеред вулиці молодик без жодних пояснень ударив кулаком у обличчя бійця Нацгвардії та втік. 19-річний правоохоронець разом із колегами патрулював місто.

Інцидент трапився у Суворовському районі 12 серпня. Згодом у поліції оприлюднили деякі деталі. Крім того, у поліції оприлюднили зізнання нападника, який заявив, що "вдарив через колишню образу".

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"Вирішив помститися"

Поліцейські затримали нападника упродовж доби після нападу. Також з'ясували, що він має судимість за пограбування та веде кочівний спосіб життя. Чоловікові – 25 років, є уродженцем Роздільної (місто на Одещині – 24 канал).

За словами нападника, він нібито впізнав правоохоронця, який кілька місяців тому "образив" його під час служби. Тому вирішив помститися.

Зараз зловмисник перебуває у ізоляторі тимчасового тримання. Якщо його вину доведуть, йому загрожує загрожує до 5 років обмеження або позбавлення волі. Справу порушили за статтею про умисне завдання тілесних ушкоджень правоохоронцю у зв'язку з виконанням ним службових обов'язків.

Напад на нацгвардійця у Одесі: дивіться відео зізнання зловмисника

У мережі з’явилося відео нападу

Телеграм-канал "Х*евая Одесса", опублікував відео інциденту. На опублікованих кадрах із камер відеоспостереження видно молодика в шортах і майці, який спілкується із правоохоронцем. Потім, коли до них підходить ще група нацгвардійців, він несподівано підбігає до одного з них і б’є його кулаком в обличчя.

Крім того, правоохоронець тисне нападнику руку. Також щось міг покласти йому у кулак, оскільки саме після цього чоловік б’є нацгвардіця.



Перед ударом нападник тисне руку іншому правоохоронцю / Скриншот відео

Опісля інші представники Нацгвардії оточили зловмисника. Але йому на допомогу стали перехожі. Імовірно, нападник цим скористався та втік.



Нападнику все ж вдалося втекти, попри те, що нацгвардійці його оточили / Скриншот відео

Додамо, що медики діагностували в нацгвардійця струс головного мозку та виявили рану над лівою бровою.

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Дивіться відео нападу на нацгвардійця у Одесі