Унікальна для України розважально-освітня виставка-парк "Планета динозаврів" – одна з найбільших експозицій, яку цього літа можна буде побачити на ВДНГ. Її буде відкрито для відвідувачів Експоцентру вже 15 травня.

"Планета динозаврів" – це унікальне поєднання розваг та наукового музею просто неба. Над створенням експонатів для експозиції працювали вчені з музеїв природознавства Аргентини, Польщі, Китаю та США. Завдяки досконалому вивченню питання та підтримці анатомів, палеонтологів й істориків, головному креатору та ідейному натхненнику парка Дану Фіроу вдалося відтворити максимально реалістичні умови життя доісторичних істот.

"Лісова зона Експоцентру була обрана нами для розміщення виставки не випадково. Мета "Планети динозаврів" – відтворити доісторичні умови життя найбільших істот, що коли-небудь існували на Землі, а для цього нам було потрібно максимально інтегрувати експонати парку у дике середовище. Наша Планета дійсно жива. Це не просто чергова стаціонарна виставка, це справжній світ динозаврів, максимально наближений до того, яким він був тисячоліття тому. Тут можна вільно прогулюватись поміж вікових дерев, споглядати за сценами з буденного життя динозаврів та крок за кроком в ігровій формі відкривати для себе цікаві факти щодо життя, флори та фауни доісторичних часів Мезозойської ери", – поділився засновник Планети динозаврів Дан Фіроу.

У парку можна буде побачити аніматроні моделі динозаврів, доісторичних птахів та летючих рептилій, що колись населяли Землю. Усі вони виконані в реальному розмірі та розміщенні в тих умовах, що панували на планеті за часи їхнього існування — це і є головна гордість парку. На відміну від численних дино та драконопарків, "Планета Динозаврів" не просто показує відвідувачам макети динозаврів, тут намагаються повністю перенести гостей парку на 245 мільйонів років тому – зануритися у дикий ліс, повний сюрпризів та небезпечних несподіванок.

Гості "Планети динозаврів" дізнаються про історію таємничої Мезозойської ери та побувають у всіх її періодах: тріасовому, юрському, крейдяному. Для зручності парк розділять на декілька тематичних зон.

У таємничих садах зберуть дивовижні рослини, більшість з яких вже не є частиною нашого світу, або зустрічаються на Землі надзвичайно рідко.

Серед зони з динозаврами розмістять таких знаменитих істот, як Тиранозавр-Рекс, Трицератопс, Алозавр, Спинозавр, Брахіозавр, тощо. Гості парку зможуть дізнатися, чим відрізняються хижаки та травоїдні динозаври й відкриють для себе чимало цікавих фактів.

Подивитися на птахів Мезозойської ери можна буде піднявшись на підвісні мости, з них відкриється вид на дивовижних летючих рептилій, що населяли планету впродовж трьох епох.

В ері вулканів та комет розмістять справжній вулкан та залишки комети в кратері, а також розкажуть про те, як один удар комети закінчив еру панування динозаврів та спричинив ядерну зиму, розпочавши новий цикл існування Землі.

У зоні з розкопками, можна буде приміряти роль палеонтолога, спробувати розкопати 4 великих скелети та сфотографуватися на згадку всередині двометрової голови Тиранозавра. Утім зробити яскраві фото можна буде й у розважальній зоні – тут розмістять шістьох динозаврів, яких вже приборкано співробітниками парку та на яких можна покататися верхи.

Для наймолодших гостей на "Планеті динозаврів" підготують добірку в понад 40 розмальовок з динозаврами, шоу-програму з виступом дино-рок-гурту, а також розмістять великий надувний батут.

Локація працюватиме з дотриманням усіх карантинних норм та рекомендацій МОЗ та ВОЗ.

З 15 травня виставка-парк "Планета динозаврів" працюватиме на ВДНГ щоденно з 10:00 до 20:00. Вартість квитків – від 130 грн (понеділок-вівторок), від 170 грн (середа-неділя). У наявності є пільгові та сімейні квитки.

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