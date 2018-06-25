Вдома, за кордоном чи на дачі: як планують відпочивати українці

Майже кожен четвертий українець не планує цього року відпочивати, оскільки не матиме можливості, а ще понад 40% будуть відпочивати вдома. Водночас кількість українців, які планують відпочити за межами країни, зросла в порівнянні з минулим роком.

Про це свідчать дані опитування громадської думки, проведеної в травні цього року Київським міжнародним інститутом соціології.

Зазначимо, що відсоток тих, хто планує залишатись вдома, зріс з 37,5% у 2016 році до 41,3% у цьому. Понад 8% планує поїхати в Карпати або ж в іншу туристичну локацію в межах України.

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Ще 6,5% буде відпочивати на дачі або в заміському будинку, а 4,3% – до родичів в село. 4,1% українців плануватиме відпочивати за кордоном – минулого року цей показник сягав 2,9%. А ще кожен сотий опитаний зізнався, що планує поїхати в окупований Крим.



Кожен сотий опитаний планує відпочивати в Криму

Що цікаво, жінки частіше відповідали, що відпочиватимуть вдома (44,5% у порівнянні з 37% чоловіків), натомість чоловіки частіше за жінок відповідали, що не матимуть можливості відпочивати (25,1 і 20,1 відсотка відповідно).

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Крім цього, жінки частіше обирали варіант "відпочиватиму на дачі/в заміському будинку", натомість більший відсоток "сильної статі" планує їхати за кордон або в окупований Крим.



Як планують відпочивати чоловіки та жінки

Очікувано відсоток тих, хто відпочиватиме вдома або не відпочиватиме взагалі, бо на має можливості, більший серед літніх людей. Натомість серед молоді 13,4% планують поїхати в Карпати або в інше місце в Україні, а ще 8,4% – відпочити за кордоном.



Де відпочиватимуть українці: віковий зріз