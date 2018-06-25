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Вдома, за кордоном чи на дачі: як планують відпочивати українці

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Вдома, за кордоном чи на дачі: як планують відпочивати українці

Майже кожен четвертий українець не планує цього року відпочивати, оскільки не матиме можливості, а ще понад 40% будуть відпочивати вдома. Водночас кількість українців, які планують відпочити за межами країни, зросла в порівнянні з минулим роком.

Про це свідчать дані опитування громадської думки, проведеної в травні цього року Київським міжнародним інститутом соціології.

Зазначимо, що відсоток тих, хто планує залишатись вдома, зріс з 37,5% у 2016 році до 41,3% у цьому. Понад 8% планує поїхати в Карпати або ж в іншу туристичну локацію в межах України.

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Ще 6,5% буде відпочивати на дачі або в заміському будинку, а 4,3% – до родичів в село. 4,1% українців плануватиме відпочивати за кордоном – минулого року цей показник сягав 2,9%. А ще кожен сотий опитаний зізнався, що планує поїхати в окупований Крим.

Де відпочиватимуть українці
Кожен сотий опитаний планує відпочивати в Криму

Що цікаво, жінки частіше відповідали, що відпочиватимуть вдома (44,5% у порівнянні з 37% чоловіків), натомість чоловіки частіше за жінок відповідали, що не матимуть можливості відпочивати (25,1 і 20,1 відсотка відповідно).

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Крім цього, жінки частіше обирали варіант "відпочиватиму на дачі/в заміському будинку", натомість більший відсоток "сильної статі" планує їхати за кордон або в окупований Крим.

Як відпочиватимуть українці
Як планують відпочивати чоловіки та жінки

Очікувано відсоток тих, хто відпочиватиме вдома або не відпочиватиме взагалі, бо на має можливості, більший серед літніх людей. Натомість серед молоді 13,4% планують поїхати в Карпати або в інше місце в Україні, а ще 8,4% – відпочити за кордоном.

Українці відпочинок
Де відпочиватимуть українці: віковий зріз

Теги: Новини України LifeStyle Публікації відпочинок Інфографіка соціологічне дослідження
Джерело: 24 Канал
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