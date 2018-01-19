Вдова Х'ю Хефнера продає розкішний особняк на Голлівудських пагорбах: фото будинку
31-річна американська модель і остання дружина Х'ю Хефнера – Крістал Хефнер – продає свій будинок на Голлівудських пагорбах. За особняк вдова засновника Playboy хоче отримати 7,2 мільйона доларів.
Будинок був побудований в 2011 році і виконаний в сучасному стилі з розсувними скляними стінами, декількома терасами і плаваючими сходами біля входу, пише Los Angeles Times.
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Будинок вдови Х'ю Хефнера – Крістал
В особняку площею понад 550 квадратних метрів розмістилися простора вітальня з каміном і офісним куточком, світла обідня зона, чотири спальні і п'ять ванних кімнат.
Будинок вдови Х'ю Хефнера – Крістал
Також в будинку є ігрова зона і домашній кінотеатр. Підлоги в будинку вдови Х'ю Хефнера виконані з білого дуба, бразильського горіха і керамограніта.
Будинок вдови Х'ю Хефнера – Крістал
Кімнати в будинку прикрашені картинами, фотографіями і цікавими аксесуарами. На задньому дворі особняка є плавальний басейн і зона спа. Триповерховий будинок Кристал Хефнер стоїть на схилі мальовничого пагорба.
Будинок вдови Х'ю Хефнера – Крістал
Крістал Хефнер (в дівоцтві – Харріс) вийшла заміж за засновника Playboy Х'ю Хефнера в 2012 році. Вона була третьою і останньою дружиною Хефнера до його смерті 27 вересня 2017 року.
Будинок вдови Х'ю Хефнера – Крістал
Будинок вдови Х'ю Хефнера – Крістал