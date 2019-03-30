Вдова сенатора Маккейна приїхала на вибори в Україну: фото

Вдова американського сенатора та друга України Джона Маккейна Сінді прибула в Україну у складі делегації США. Вона стане однією з міжнародних спостерігачок на президентських виборах 31 березня.

Із Сінді Маккейн і делегацією Міжнародного республіканського інституту та Інституту імені Маккейна університету Арізони вже зустрівся міський голова Києва Віталій Кличко.

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Joined @Vitaliy_Klichko the mayor of Kyiv. Talked a little politics and reminisce about @SenJohnMcCain Always nice to see an old friend. pic.twitter.com/PYeoWEqdsk — Cindy McCain (@cindymccain) 29 березня 2019 р.

"Я не можу знайти кращого способу вшанувати спадщину свого чоловіка, ніж демонструвати постійну підтримку свободи в країні, про яку він так сильно дбав", – зазначила Маккейн.

I can think of no better way to honor my husband's legacy than to demonstrate continued support for freedom in the country my husband cared for so deeply. I am proud to be part of the @IRIGlobal Ukraine election observation mission. https://t.co/wjqguQlEoh — Cindy McCain (@cindymccain) 28 березня 2019 р.

Вона нагадала, що її чоловік був палким прибічником українського народу та його свободи.

Він назвав свій візит під час Євромайдану одним з найдорожчих досвідів, який коли-небудь отримував. "Я ніколи не бачив нічого подібного", – розповідав він. Тепер я розумію, чому він любив Україну,

– написала вдова сенатора.

John was a ardent supporter of the Ukrainian people & their stand for freedom. He called his ‘13 visit during the Euromaidan "one of the most moving experiences I have ever had...I have never seen anything like what we witnessed". I now understand why he loved Ukraine @IRIGlobal pic.twitter.com/k6TtYlJNfm — Cindy McCain (@cindymccain) 29 березня 2019 р.

Сенатор Джон Маккейн помер 25 серпня 2018 року на 81 році життя. У нього був рак головного мозку. На його похоронах був присутнім і президент Петро Порошенко. Він відправився у США з приватною поїздкою, щоб віддати останню шану сенатору Маккейну, якого він вважав великим другом України. Відомо, що на запрошення сім'ї Джона Маккейна попрощатись з сенатором поїхав також мер Києва Віталій Кличко.