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      Вдові загиблого в АТО бійця не дали виступити з нагоди Дня Злуки у Львові

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      Вдові загиблого в АТО бійця не дали виступити з нагоди Дня Злуки у Львові
      Вдові загиблого в АТО бійця не дали виступити з нагоди Дня Злуки у Львові / Фото Оксани Пасевич

      Під час урочистої академії з нагоди Дня Соборності України у Львівському оперному театрі 22 січня представниці Львівської міськради, вдові загиблого у зоні АТО військовослужбовця Олені Пасевич не надали слова і не дозволили нагородити відзнакою мерії військовослужбовця Олексія Соловка.

      Захід організувала Львівська облдержадміністрація, традиційно запросивши на нього представників місцевого самоврядування, громадськості, органів виконавчої влади. Однак виступити на цьому заході організатори дали не усім.

      "Мені чомусь не дали такої можливості. Ні організатор заходу, ні Олег Синютка. Хоча я була делегована від ЛМР як радник міського голови привітати учасників заходу та нагородити одного із наших сучасних Героїв Почесним знаком св. Юрія (відзнака Львівської міськради – ред.). Бойовий офіцер 80-ки свою нагороду від громади міста отримав. Соромно, що не під аплодисменти залу. Особисто прошу вибачення про це в Олексія та його дружини. Говорити про єдність і демонструвати її у своїх вчинках, на жаль, поки це не про нас", – написала Олена Пасевич у Facebook.

      Відтак нагороду начальнику штабу 2-го десантно-штурмового батальйону військової частини А0284 (80-та окрема десантно-штурмова бригада) капітану Олексію Соловку довелось вручати в холі оперного театру. Військовий поставився до інциденту з розумінням.


      Олексій Соловко та Оксана Пасевич під час вручення нагороди у холі Оперного театру

      У коментарі ZAXID.NET Олена Пасевич розповіла, що її офіційно запросили, про її вступ і намір нагородити відзнакою мерії військовослужбовця знали організатори урочистої академії.

      "За лаштунками сцени я мала розмову із Олегом Синюткою, але він сказав, що слова мені не надасть і порадив зайняти місце у залі", – зазначила Пасевич.

      Вона також повідомила, що запросила Олексія Соловка на найближчу сесію міської ради.

      "Я запросила його на найближчу сесію у четвер, щоб він почув ці аплодисменти, яких його позбавили в Оперному театрі. Він на них заслужив і він повинен знати, якою насправді є позиція Львова і всіх львів’ян. Те, що відбулось в Оперному не є позицією львів’ян", – додала Олена Пасевич.

      Олена Пасевич є волонтеркою, радницею міського голови та депутаткою ЛМР від фракції "Самопоміч". Її чоловік, боєць 80-ої окремої десантно-штурмової бригади, загинув 16 серпня 2014 року поблизу луганського аеропорту.

      Теги: Новини України Новини Львова АТО
      Джерело: 24 Канал
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