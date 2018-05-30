Вдову Кобейна звинуватили в замаху на вбивство через гітару

Кортні Лав, вдову соліста гурту Nirvana Курта Кобейна, звинуватили в замаху на вбивство. До суду подав колишній зять співачки.

Відзначається, що колишній чоловік дочки артистів Френсіс – музикант Ісайя Сільва подав позов до суду, заявивши, що Кортні Лав вступила в змову з кількома людьми, щоб увірватися в його будинок, вбити його і викрасти гітару покійного Курта Кобейна, яку йому віддала Френсіс, повідомляє журнал Us Weekly.

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Френсіс та Ісайя

"Основна мета їхньої змови полягала в тому, щоб знайти і заволодіти гітарою, яка, як вважають, коштує мільйони доларів, яка була подарована Сільви 8 січня 2014 року", – сказано в документі.

Сільва також заявляє, що зловмисники вдавалися до фізичного насильства по відношенню до його матері в його присутності, а також погрожували його 7-річній дочці.

Відзначимо, Френсіс і Ісайя таємно одружилися в 2015 році. У грудні 2017 року пара розлучилася. Дівчина була згодна виплачувати екс-чоловікові аліменти, але вимагала, щоб він повернув гітару, яка належала її батькові.