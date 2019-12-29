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      Вдову Лужкова мільярдерку Батуріну в Росії оголосили в розшук: причина

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      Олена Батуріна – найбагатша жінка Росії / life.ru

      Вдову колишнього мера Москви Юрія Лужкова та найбагатшу жінку Росії Олену Батуріну оголосили в розшук. Мовиться про справу щодо наклепу – відповідну скаргу на жінку подав її рідний брат.

      Рішення подати Олену Батуріну в розшук ухвалив 27 грудня суд у місті Еліста, пишуть у російському виданні РБК.

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      МВС вирішили розшукати президентку компанії Inteco Management Олену Батуріну у справі про наклеп.

      Що відомо про справу проти вдови Лужкова

      Кримінальну справу порушили за заявою Еренцена Манжеєва – фінансового керуючого у справі про банкрутство колишнього першого віцепрезидента компанії Inteco Віктора Батуріна, брата Олени Батуріної.

      Судовий процес між братом та сестрою Батуріними відбувається в Австрії:

      • Сестра звільнила брата зі спільної компанії, а той вважає, що це відбулося неправомірно. Також чоловік заперечує заяву сестри про підробку ним додатку до договору від 2007 року про врегулювання взаємних претензій.

      Батуріна заявила, що у Росії розслідують кримінальну справу щодо отримання доступу до її грошей завдяки підробленим документам. Манжеєв у відповідь заявив про наклеп.

      10 грудня стало відомо, що у віці 83 років помер ексмер Москви, який керував столицею Росії 18 років, Юрій Лужков. Батуріна – друга дружина Лужкова, стосунки вони оформили у 1991 році.

      Хто така Олена Батуріна

      Олені Батуріній 56 років. Вона підприємиця, займається інвестиціями. За версією Forbes Батуріна – найбагатша жінка Росії зі статками у 2019 році у понад 1,2 мільярда доларів. Цей статус мільярдерка тримає вже 14 років поспіль.

      Бізнесом Батуріна разом з братом почали займатися у 1989 році. У 1991 році сталися одразу дві визначні події: Батуріна зареєструвала Inteco Management і вийшла заміж за мера Москви Юрія Лужкова.

      • Не варто й казати, що поки Лужков очолював Москву, бізнес Батуріної був надзвичайно успішним. А потім Лужков пішов у відставку – у 2010 році "у зв'язку з втратою довіри президента Російської Федерації".

      Вже у 2011 році Батуріна продала бізнес в Росії, а на вторговані гроші почала жити та працювати в Європі.

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      28 грудня
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини Росії Москва Юрій Лужков
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