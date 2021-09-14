Вдруге осквернили пам'ятник жертвам Іловайської трагедії в Кривому Розі: фото пошкоджень

У Металургічному районі Кривого Рогу 14 вересня викрали кілька гільз із пам'ятника загиблим в Іловайській трагедії. Раніше в ці посудини клали квіти. Таке ж трапилося там 4 серпня.

Проте раніше пошкодження були й в іншого постаменту. Цей пам'ятник жертв Іловайського котла встановлено у сквері Героїв.

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Місце, де викрали гільзи з пам'ятника / Фото "Первый Городской"

Просто вирвали з основи

На фото з місця видно, що зловмисники практично вирвали гільзи з пам'ятника. Ймовірно, після першого викрадення їх вирішили краще закріпити.

Проте це не зупинило крадіїв, а лише призвело до більших пошкоджень. Помітно, що під час викрадення зламали цементну основу, на якій встановили гільзи.



Кріплення гільз, які викрали з пам'ятника в Кривому Розі / Фото "Первый Городской"

Попередня подія

4 серпня припускали, що гільзи викрадають, щоб здати на брухт. У той день також пошкодили пам'ятник ліквідаторам аварії на ЧАЕС. Звідти відбили кілька гранітних плит. Ця подія наробила чимало галасу, проте про затримання винних так і не повідомили.