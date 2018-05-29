Вдруге за добу у Києві горів кінотеатр: фото і подробиці нової пожежі
У ніч на 29 травня у Києві знову сталась пожежа в кінотеатрі "Екран" на проспекті Перемоги.
Раніше повідомлялось, що у понеділок 28 травня загоряння сталось в одноповерховій недіючій будівлі, прибудованій до недіючої будівлі кінотеатру "Екран".
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Внаслідок цього загорілась покрівля кінотеатру.
Як пише видання "Информатор", в ніч на вівторок сталось займання сміття всередині будівлі.
Вогонь охопив покинуту частину будівлі.
Пожежники, які прибули на виклик, звітують, що вже о 3:20 полум'я вдалось повністю загасити.
Слідство має встановити, чи була ця пожежа навмисним підпалом.
Джерело: 24 Канал
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