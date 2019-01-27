В садочку на Хмельниччині масово отруїлися діти

Восьмеро вихованців дитячого садочку "Теремок" у місті Нетішин опинилися на лікарняних ліжках.

За попереднім діагнозом, у дошкільнят – харчова токсикоінфекція. Викликати її могло недотримання санітарних норм у садочку, зокрема неналежна якість продуктів харчування, повідомили у ГУ Держспоживслужби в Хмельницькій області.

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Зараз у закладі проводять позапланову перевірку. За цю історію вже взялися правоохоронці, найближчим часом вони мають встановити всі обставини дитячого отруєння.

Це – вже не перший випадок масового отруєння у Нетішині. Восени 2018 року з кишковою інфекцією до тамтешніх лікарень потрапило понад 30 осіб, більшість з них діти, які відвідували дитсадок "Райдуга".